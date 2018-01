Tucano diz que Alckmin manterá críticas a Lula O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, continuará fazendo uma campanha crítica em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao governo do PT, mas, para conquistar votos, dará prioridade à apresentação das suas propostas de governo. A estratégia foi reforçada hoje, em São Paulo, durante almoço de Alckmin com políticos do PSDB, que teve como principal objetivo discutir a estrutura e a logística da campanha. O comitê nacional da campanha do tucano será inaugurado em Brasília entre os dias 15 e 20 de julho. O presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), que participou do almoço de hoje, fez uma avaliação positiva da convenção nacional do partido, realizada no domingo. Apesar de ter sido excessivamente longa e pouco política, na avaliação de políticos do PSDB e do PFL, Tasso ficou satisfeito com a repercussão do discurso de Alckmin na convenção - a primeira vez que deu detalhes do programa de governo. "Estava na hora de o candidato mostrar suas idéias e propostas para o País", afirmou o senador cearense. "Tínhamos duas alternativas: ou ele falava apenas para a platéia da convenção, ou para todo o País." O coordenador da campanha de Alckmin, senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), concordou com a observação e ressaltou que as críticas de Alckmin a Lula não terão mais prioridade que a divulgação das propostas. "Não vamos deixar de fazer críticas, até porque Lula merece, mas não será uma obsessão nem nossa prioridade", afirmou Guerra, que também participou do almoço, juntamente com os responsáveis pela comunicação da campanha. PFL Até a inauguração do comitê nacional, que ficará no Setor de Indústria de Brasília, o PSDB e o PFL esperam ter superado os atritos eleitorais nos Estados e estar com a campanha mais organizada. Os conflitos entre os dois partidos ainda persistem, mas o candidato não vai acirrá-los. Hoje, o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen, e o candidato a vice, senador José Jorge (PFL-PE), telefonaram a Alckmin para convidá-lo a participar da convenção, nesta quinta-feira, do candidato pefelista ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O tucano ficou de analisar, já que a governadora Maria de Lourdes Abadia, do PSDB, pretende disputar o cargo. "Até o dia 30 não há quem evite uma intriga aqui e ali. Mas depois tudo vai caminhar bem", previu José Jorge. Bornhausen garantiu a Alckmin que, nas visitas a Estados em que o PSDB e PFL são rivais e tem dois palanques, ele irá pessoalmente na véspera para preparar o ambiente e, assim, evitar confrontos entre os dois partidos aliados na eleição presidencial.