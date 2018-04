Tucano deve ser eleito presidente da Assembleia de SP

Há na disputa um segundo candidato, Carlos Giannazi (PSOL). Ele oficializou sua postulação na quarta-feira passada, mas admite tratar-se de uma candidatura sem qualquer chance de vitória. ?É uma anticandidatura para chamar a atenção para a inércia e subserviência da Casa ao Executivo?, criticou o deputado.

O próprio PT, que faz oposição ao governo, já anunciou seu voto. ?Fechamos um acordo e vamos cumpri-lo. Votaremos no candidato do PSDB?, disse o líder do PT, Roberto Felício.

Além da presidência, a Casa elegerá também os demais ocupantes da Mesa Diretora. São mais oito cargos, distribuídos aos partidos no processo de negociação para a eleição de Munhoz. "Vamos manter o critério da proporcionalidade da Casa para a composição da Mesa. Esse é o nosso acordo e acredito que todos cumprirão", disse o favorito.

Dessa forma, a nova Mesa ficará assim: PSDB na presidência, PT na primeira e quarta secretarias, DEM na segunda secretaria e PV com a terceira secretaria. Depois, nos cargos menos importantes, vêm o PTB com a primeira vice-presidência, PPS com a segunda vice, PSDB com a terceira e PSB com a quarta. Estes dois últimos foram criados neste ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.