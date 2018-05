Tucano deve recorrer contra eleição indireta no TO O filho do ex-governador de Tocantins José Wilson Siqueira Campos (PSDB), autor da ação contra o governador cassado Marcelo Miranda (PMDB), disse hoje que seu pai vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de realizar eleições indiretas no Estado.