Tucano dá verba da Assembleia de SP à firma do irmão

O deputado estadual Roberto Massafera (PSDB) usa parte da verba de gabinete - R$ 17,8 mil mensais que a Assembleia Legislativa destina a custear despesas de mandato - para pagar a uma empreiteira da família o aluguel de seu escritório político em Araraquara, sua base eleitoral, no centro-oeste do Estado. Detalhe: o imóvel alugado e a empresa ficam no mesmo endereço, na região central da cidade.

Análise da prestação de contas divulgada pela Assembleia em seu site revela que Massafera pagou, ao menos desde julho de 2009, R$ 11.850,00 para a Lacon Engenharia, cujo dono é o irmão Carlos Eduardo Massafera. Em entrevista por telefone na última sexta-feira, o tucano admitiu que paga aluguel do imóvel ao parente com a verba indenizatória desde março de 2007 quando assumiu o mandato, e disse não ver problema nisso.

Ocorre que foi somente a partir de julho do ano passado que a Casa passou a divulgar em seu site a relação de fornecedores contratados pelos parlamentares com a verba indenizatória, com nome e CNPJ. Ou seja, somente há cerca de oito meses é possível constatar o pagamento mensal de Massafera à Lacon. De julho à dezembro, o tucano pagou, por mês, R$ 1.650,00 à empreiteira. Em janeiro deste ano a quantia subiu para R$ 1.950,00. As contas de fevereiro ainda não foram fechadas.

"É meu escritório. A Lacon mudou de prédio. Ficou vazio e aluguei pra mim. Está desde 2007 alugado. Eu pago aluguel para ter meu escritório político em Araraquara", afirmou. A assessoria do 1º secretário da Assembleia, Carlinhos Almeida (PT), informou que o regimento interno não proíbe a prática. A assessoria do presidente Barros Munhoz (PSDB) não se manifestou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.