Tucano Custódio Mattos é eleito prefeito de Juiz de Fora Em Juiz de Fora (MG), Custódio Mattos (PSDB) foi eleito o novo prefeito do município, com 51,77% dos votos válidos, após 97,93% das urnas apuradas. O seu oponente, a petista Margarida Salomão, recebeu 48,23% dos votos válidos. Os votos em branco representaram 1,98%, os nulos atingiram 5,02% e as abstenções, 16,49%.