TSE volta atrás e afrouxa regras da verticalização O Tribunal Superior Eleitoral(TSE) voltou atrás nesta quinta na decisão de terça-feira, quando adotou uma interpretação das normas eleitorais que acabaria levando ao engessamento das coligações partidárias nas eleições de outubro. Em sua nova decisão, unânime, o tribunal estabeleceu que, para 2006, valem as regras que vigoraram para as eleições de 2002. Ou seja, partidos que não lançarem candidatos ao Palácio do Planalto ficam livres para fechar qualquer coligação nos Estados. Assim, como ocorreu em 2002, por todo o país, os partidos poderão costurar acordos locais contrários às coligações federais. Está proibido que partidos adversários na coligação nacional sejam aliados nos Estados. Ou seja, adversários no topo da pirâmide eleitoral terão que se manter adversários também nas disputas locais. "Partidos que estão coligados nacionalmente com candidato à presidência da República podem se coligar na base, desde que o partido novo que encerre essa coligação não tenha candidato à presidência, com todas as conseqüências possíveis", reforçou o presidente do TSE, Marco Aurélio Mello, ao final da sessão desta quinta. Há dois dias, em resposta a uma consulta do Partido Liberal (PL), o TSE definiu que coligações fechadas para a eleição presidencial teriam necessariamente que ser repetidas pelos partidos das disputas estaduais. Ainda conforme da decisão de terça-feira, partidos que não tivessem candidatos ao Planalto teriam que sair sozinhos nas eleições nos Estados ou em aliança com partidos que também não tivessem candidato a presidente. Bomba A restrição caiu como uma bomba no Congresso Nacional. Atingiu em cheio, por exemplo, o PSDB que planejava se coligar ao PFL na disputa pela presidência, mas não necessariamente manter a mesma aliança nas campanhas locais. Também atrapalhou os planos do PMDB, que decidiu não lançar candidato à presidência para ficar mais livre no plano estadual. O partido se considera competitivo na briga por 18 governos estaduais. Foi um pedido de reconsideração à decisão de terça-feira igualmente apresentado pelo PL que permitiu a reconsideração do TSE. Marco Aurélio colocou a matéria em votação e foi o primeiro a recuar. Em sua justificativa, o ministro explicou que decidiu respeitar a interpretação mais recente dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da verticalização. Trata-se do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra uma emenda, aprovada pelo Congresso, que extinguia as restrições às coligações já neste ano. Marco Aurélio releu as notas sobre a decisão e concluiu que o STF se referia à verticalização em sua versão "mais flexível", que vigorou em 2002, e não em sua roupagem rígida, espelhada na decisão de terça-feira. O ministro chegou a reconhecer o erro. "Sem dúvida alguma eu parti de um equívoco e dei a mão à palmatória", admitiu ele em uma entrevista logo após a sessão. Mas, apesar da reconsideração, defendeu o TSE. "O tribunal sai fortalecido porque não tem idéia preconcebida e evolui". Romaria Marco Aurélio também deixou claro que estava sensível aos argumentos das principais lideranças do Congresso que, em romaria, o procuraram nos últimos dias. "O TSE não poderia atuar como legislador. Notou esse aspecto e, frente ao pronunciamento do Supremo, que a todos submete, reviu a resposta à consulta", declarou. Os partidos reclamaram que o TSE estava extrapolando suas atribuições e baixando normas com foca de lei ao invés de apenas regular as eleições tomando como referência a legislação em vigor. Mas os demais ministros preferiram adotar como argumento para seus votos o princípio da segurança jurídica. Para eles, a decisão de terça-feira seria correta, mas criaria uma enorme instabilidade a pouco mais de vinte dias do fim do prazo para lançamento das candidaturas às próximas eleições. As pressões para que o TSE reconsiderasse a decisão foram grandes. Nos últimos dois dias, 13 consultas sobre o tema foram apresentadas, além do pedido do PL. Lideranças como o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o senador e ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) e o senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) procuraram Marco Aurélio pessoalmente. No início da tarde, o ministro já sinalizava o recuo. E para resolver logo a questão, Marco Aurélio fez até uma ginástica administrativa pouco usual: mudou a ordem da sessão de forma que o pedido de reconsideração do PL fosse apreciado logo no seu início. Texto alterado às 22h40