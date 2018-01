TSE veta antecipação da propaganda do PSDB Na corrida para divulgar o nome do ministro José Serra como pré-candidato à presidência, o PSDB tentou, mas não conseguiu a autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para antecipar a veiculação das inserções nacionais do partido no rádio e na televisão. A propaganda com duração máxima de um minuto ocorrerá, então, nos dias 2, 4, 14, 21, 28 e 30 de maio e nos dias 1º e 4 de junho. Pela vontade do PSDB, as inserções seriam veiculadas em março. A ministra-relatora Ellen Gracie indeferiu o pedido em 13 de dezembro, alegando que as datas requisitadas já tinham sido concedidas a outros partidos. O TSE também rejeitou, em 19 de dezembro, o pedido de reconsideração dos tucanos. O programa do PSDB, com duração de 20 minutos, será veiculado no dia 6 de março, em cadeia nacional, e não deverá ser trocado para outra data. O principal empecilho é que a lei prevê o dia 1º de dezembro do ano anterior como a data limite para ajustar o calendário dos programas partidários. A pré-candidata do PFL, governadora do Maranhão, Roseana Sarney, vai aparecer em cadeia nacional, por 20 minutos, antes de José Serra, no dia 31 de janeiro. Suas inserções também estão mais adiantadas do que a do pré-candidato tucano e serão veiculadas nos próximos dia 15, 17, 19 e 22. Pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP) , o tempo de propaganda do PSDB, PFL, PMDB, PDT, PT, PTB e PPB é o mesmo, porque os partidos obtiveram pelos menos 5% dos votos válidos distribuídos em nove Estados. O tempo dos partidos com desempenho inferior é menor.