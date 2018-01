TSE veta ação isolada de partido coligado Partido integrante de coligação não detém legitimidade para impugnar registro de candidatura isoladamente. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi reiterado pelo ministro Marcelo Ribeiro ao negar recurso do PSDB que pedia a cassação do registro do prefeito eleito em Fartura do Piauí (PI), Miguel Neto (PTB). O PSDB integrou coligação com outros três partidos, mas recorreu sozinho ao TSE alegando que Neto teve as contas rejeitadas quando presidiu a Câmara.