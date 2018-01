TSE vai examinar hoje decisão sobre verticalização O presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello, confirmou que o tribunal vai examinar nesta noite a decisão que restringiu a formação de alianças partidárias para as eleições de outubro, na regra da verticalização. Ele admitiu que a decisão pode ser revista. "Trata-se de matéria administrativa que, portanto, pode ser revista a qualquer momento", disse Mello, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal. O ministro informou que há, inclusive, a possibilidade de inverter a pauta da sessão de hoje à noite, marcada para as 19 horas - as matérias jurídicas, em geral, são examinadas na primeira parte da sessão, e as administrativas depois - para que a questão da verticalização seja discutida com a presença do ministro Cesar Rocha, relator desse caso. Rocha tem viagem marcada para esta noite, mas estará no TSE até as 20 horas. O ministro Carlos Aires Brito, do TSE, também admitiu a possibilidade de revisão da decisão. "Ninguém nega que o sentido da decisão do tribunal é o aprimoramento democrático para dar consistência à verticalização", afirmou. "Não pensei, não imaginei que essa decisão fosse provocar tal reação. Costumo dizer que fico com um olho no direito e outro na sociedade. Sou muito sensível aos impactos e não me envergonho de reconsiderar uma decisão, se for necessário. Vou de espírito aberto."