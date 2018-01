TSE vai discutir com partidos minirreforma eleitoral na 2ª feira O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai discutir nesta segunda-feira com representantes de partidos políticos a minirreforma eleitoral, que abrange as novas instruções relativas ao calendário eleitoral, à prestação de contas dos candidatos e à propaganda eleitoral, válidas já para as eleições deste ano. Segundo informou a assessoria do TSE, os partidos poderão apresentar sugestões para aprimorar as medidas que alteram as regras eleitorais. "É um ato de extrema democracia", afirmou o relator da minirreforma, ministro Gerardo Grossi. A audiência do TSE acontecerá após a data prevista por lei (5 de março), porque a minirreforma só foi aprovada pelo Congresso em 21 de março, sancionada em 10 de maio e analisada pelo TSE em 23 de maio.