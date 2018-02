TSE: total de eleitor fora do País aumentou 21% em 2007 O Brasil tem hoje 127.464.143 eleitores, sendo 104.660 residentes no exterior, conforme contagem divulgada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De janeiro a dezembro do ano passado, os dados constataram um aumento de cerca de 21% dos eleitores cadastrados fora do País. Segundo o TSE, o "resultado pode ser reflexo da campanha de regularização dos títulos, veiculada pelas emissoras internacionais no final do ano passado". A Região Sudeste continua a concentrar o maior número de eleitores, 43%, ou 55.718.468, do total do eleitorado brasileiro. Em seguida está o Nordeste (26%), o Sul (15%), o Norte (7,08%) e o Centro-Oeste (7,04%). E o maior colégio eleitoral ainda é o Estado de São Paulo, com 28.553.481 eleitores, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado com o menor número de eleitores é Roraima, com 233.460 eleitores.