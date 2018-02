TSE suspende novamente julgamento do governador de SC O julgamento do Recurso Contra Expedição de Diploma contra o governador reeleito de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB) foi suspenso novamente ontem devido a um pedido de vista do ministro Marcelo Ribeiro. O julgamento já havia sido suspenso, no dia 9 de agosto de 2007, quando o ministro Ari Pargendler pediu vista do recurso. Antes do pedido de vista do ministro Pargendler, o relator, ministro José Delgado, votou pela cassação do governador por entender ter havido uso indevido dos meios de comunicação social. Na sessão de ontem, o ministro Pargendler considerou que a propaganda denunciada pela coligação adversária de Luiz Henrique foi maciça. O ministro Gerardo Grossi também acompanhou o relator. Falou que os jornais têm toda a liberdade de aderir a uma ou a outra campanha, mas salientou que não poderia presumir que a propaganda da qual o governador foi acusado seja indiretamente custeada com recursos públicos.