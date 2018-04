TSE suspende eleições em Paraíso das Águas (MS)

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou o pedido de liminar feito pela Procuradoria Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e suspendeu nesta sexta-feira, 12, as eleições em Paraíso das Águas, município recém-criado no Estado, que estavam marcadas para o próximo dia 14 de março.

Para o Ministério Público Eleitoral, a Constituição Federal determina que as eleições municipais sejam realizadas de forma simultânea em todo o Brasil. Assim, as eleições para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no município de Paraíso das Águas só devem ser realizadas em 2012.

O voto do ministro Felix Fischer, relator do caso, foi acompanhado por unanimidade, mas a questão ainda será analisada em definitivo pelo plenário, já que a liminar apenas suspende a eleição até o julgamento do caso.