TSE retoma julgamento de pedido de cassação de Lago

O TSE retomou nesta terça-feira, 3, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)da cassação do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT) e de seu vice, Luiz Carlos Porto.Ele e seu vice, Luiz Carlos Porto, são acusados de compra de votos e abuso de poder, pela coligação da segunda colocada nas eleições, a senadora Roseana Sarney (PMDB-MA). O julgamento já foi adiado por duas vezes. Na última, o ministro Fernando Gonçalves passou mal e teve de receber atendimento médico. Ele informou ao presidente do TSE, Carlos Ayres Britto, que não estava em condições de participar da sessão de ontem, mas que gostaria de votar no caso. Há dez dias, o TSE adiou o julgamento depois que o vice-presidente do tribunal, Joaquim Barbosa, informou que estava impedido de votar por razões de foro íntimo. Foi necessário convocar o ministro substituto Ricardo Lewandowski para participar da sessão. O relator do caso, Eros Grau, já votou. Ele entendeu que Jackson Lago e seu vice, Luiz Carlos Porto, têm de ser cassados. O ministro também votou favoravelmente à posse da senadora Roseana Sarney (PMDB) como nova governadora do Maranhão.