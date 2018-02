TSE rejeita recurso para cassar governador Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitaram, por unanimidade, recurso que pedia a cassação do governador de Goiás, Alcides Rodrigues (PP). A coligação Goiás melhor para todos alegou que Alcides Rodrigues teria sido beneficiado durante sua candidatura pelo então candidato ao Senado, Marconi Perillo. Durante reunião com prefeitos, Perillo teria dito que o município que desse mais votos ao governo seria premiado. A defesa entendeu se tratar de brincadeira.