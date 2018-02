TSE rejeita recurso e cassa mandato do senador Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmaram hoje (16) à noite por unanimidade a cassação do senador Expedito Júnior (PR-RO). O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia já tinha determinado a cassação do parlamentar ao julgar um processo no qual ele foi acusado de envolvimento com compra de votos e abuso de poder econômico na eleição de 2006.