TSE rejeita cassação do deputado Geraldo Pudim O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou ontem um recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) que requeria a cassação do mandato do deputado Geraldo Roberto de Souza (PMDB-RJ), mais conhecido como Geraldo Pudim, acusado de comprar votos na eleição de 2006. De acordo com o relator do processo no STF, ministro Ricardo Lewandowski, as testemunhas disseram que somente participaram de uma pesquisa para saber se os eleitores "gostavam ou não" do parlamentar e que nunca receberam a orientação de pedir votos a eles em troca de favores ou promessas de vantagens.