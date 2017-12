TSE rejeita ação do PSOL que pedia cassação de Lula O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou improcedente processo movido pelo PSOL e pela deputada Maria José da Conceição Maninha que pedia a cassação da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a declaração de sua inelegibilidade por suposta prática de abuso do poder econômico. Segundo o site do TSE, Lula teria utilizado veículos do governo em campanha quase sempre nos mesmos dias e nas mesmas cidades onde tinha compromissos como presidente, a fim de reduzir gastos. Contudo, o TSE alegou que, caso o presidente deixe de ressarcir o Estado das despesas realizadas, a Justiça Eleitoral aplicará a pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta.