TSE registrou troca de 249 urnas até o fim da manhã Até o fim da manhã de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a troca de 249 urnas que apresentaram problemas, do total de 77.901 urnas eletrônicas distribuídas no Brasil para o segundo turno das eleições municipais de 2008. O maior número de substituições de urnas até agora ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, onde 63 tiveram de ser trocadas. Ao todo, foram feitas 55 substituições na cidade do Rio, cinco trocas em Petrópolis e três substituições em Campos. O segundo Estado em que mais houve substituição de urnas até o momento é São Paulo, onde 46 foram trocadas, seguido do Rio Grande do Sul, com 36 substituições. No primeiro boletim de urna divulgado pelo TSE, por volta das 10h20, houve um erro na contabilização de urnas substituídas no Estado do Maranhão. Diferentemente do que foi divulgado, naquele horário haviam sido trocadas quatro urnas em São Luís, onde há segundo turno. Às 12h30, uma outra urna teve ser trocada na cidade, elevando para cinco o total de substituições. Com isso, ficou em 136 o total de urnas substituídas até as 10h20, número que equivale a 0,175% das 77.901 urnas distribuídas para o segundo turno.