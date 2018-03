TSE registra 36% dos pedidos de candidaturas no País A Justiça Eleitoral já aceitou 114.222 (36%) dos 318.331 pedidos de registro de candidatura para as eleições municipais de 2008, em 5 de outubro em todo País. Outras 183.944 solicitações aguardam julgamento. Até terça-feira havia 4.264 candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 4.314 a vice-prefeito e outros 105.644 a vereador. O tribunal rejeitou 2.258 pedidos e considerou inelegíveis 46 pessoas. Renunciaram à candidatura 2.218 pessoas, 33 das quais concorreriam a prefeito e 15, que morreram. Nestes dois casos, os partidos podem fazer a substituição até 6 de agosto. De acordo com o TSE, foram impugnadas ou questionados 14.257 pedidos de registro - 11.696 para vereador, 759 para vice-prefeito e 1.803 para prefeito. Uma candidatura é impugnada quando há erros ou informações (pessoais, financeiras ou partidárias) incompletas, o candidato deverá corrigir as informações para obter o registro.