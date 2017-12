TSE redistribui tempo de propaganda entre partidos Os partidos grandes terão direito a menos tempo do que era esperado na propaganda partidária obrigatória do próximo ano. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) redistribuiu na noite desta terça-feira o tempo desse tipo de propaganda com base na recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou inconstitucional a chamada cláusula de barreira. Pela nova regra acordada nesta noite pelo TSE, o tempo dos programas em bloco dos grandes partidos passará de 20 para 10 minutos por semestre. As inserções regionais, que eram de 40 minutos por semestre, serão cortadas pela metade. Os programas em blocos regionais foram extintos pelo TSE. Com a decisão tomada nesta terça-feira pelo tribunal, PSB, PDT, PP, PMDB, PT, PL, PTB, PFL, PSDB, PPS, PV, PCdoB e PSC terão direito a 10 minutos por semestre em cadeia nacional e 20 minutos em inserções nacionais. O PSOL, PMN, PTC terão direito a um programa de 10 minutos por ano. O PAN, PCO, PRP, PRB, PSTU, PRONA, PSDC, PHS, PCB, PSL, PRTB, PTN e PTdoB terão cinco minutos por semestre.