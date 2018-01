TSE reconduz prefeito de Curionópolis (PA) ao cargo Afastado do cargo pelos desembargadores do Pará, o prefeito de Curionópolis, Sebastião Curió, foi reconduzido nesta segunda ao cargo. O ministro Marcelo Ribeiro, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu parcialmente liminar suspendendo uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que acusou aliados de Curió de compra de votos. O ministro entendeu que a representação contra o prefeito foi feita fora do prazo determinado por lei. O caso ainda será analisado em definitivo pelo TSE. No segundo mandato de prefeito, Curió alegou em defesa apresentada ao TSE que não foi acusado diretamente de comprar eleitores no último pleito. A representação ao TRE do Pará feita pelo adversário dele, João Chamon Neto, acusa vereadores eleitos que apoiavam Curió de distribuir lanches e cestas básicas no dia da eleição. Aliados de Curió reclamaram que a decisão do TRE de levantar um caso arquivado ainda em 2004 pelo juiz eleitoral de Curionópolis teve conotações políticas. Eles reclamaram que as denúncias foram montadas pela oposição. O prefeito, no entanto, preferiu o silêncio e orientou os aliados a respeitarem a decisão dos desembargadores paraenses e esperar a análise do TSE. "Estou tranqüilo em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pois há uma injustiça", disse o prefeito ao Estado na semana passada. Moradores de Serra Pelada, garimpo localizado em Curionópolis, planejavam uma festa para comemorar a decisão parcial do TSE. Histórico Polêmico, Curió atuou no combate à guerrilha do PCdoB no Sul do Pará, nos anos 1970. Na década de 1980, ele organizou o garimpo de Serra Pelada, o maior a céu aberto da história. Em 2000, Curió se elegeu prefeito pela primeira vez na cidade batizada em sua homenagem. Agora, o recurso apresentado por Curió ao TSE passará por exame de admissibilidade no tribunal. Os ministros decidirão se o caso deve ou não ser analisado pelo TSE. "Uma das alegações dos advogados do prefeito afastado foi a de que a representação contra ele, elaborada pela coligação rival era intempestiva, ou seja, protocolada fora do prazo", informou a assessoria de imprensa do TSE. "A compra de votos teria sido efetuada no dia 3 de outubro de 2004, e a representação, ajuizada no dia 24 de novembro, extrapolando o prazo de cinco dias fixado pela jurisprudência do TSE, contados da ciência do fato." O ministro Marcelo Ribeiro determinou que Curió deve aguardar no exercício do cargo uma decisão final do TSE. Esse julgamento foi iniciado e suspenso por pedido de vista do ministro do tribunal Cezar Peluso.