TSE recebe recursos contra cassação de Jackson Lago O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu hoje dois recursos contra a decisão tomada em março determinando a cassação do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), e do vice, Luiz Carlos Porto. No dia do julgamento, o TSE resolveu que o governo deve ser assumido pela segunda colocada, a senadora Roseana Sarney (PMDB). Os recursos foram encaminhados ao TSE pelos advogados de Jackson Lago e pelo Prona.