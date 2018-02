TSE recebe recurso pela cassação do governador do TO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta quinta-feira, 3, que recebeu um recurso ordinário que pede a cassação do diploma e a inelegibilidade do governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB). Segundo o TSE, o presidente do diretório do PT na cidade de Lageado, Arlindo Silvério de Almeida, acusa o peemedebista de abuso de poder político e de autoridade. Reeleito em 2006, Miranda teria firmado convênios para transferir recursos para prefeituras da base aliada do governo no período das eleições, o que seria proibido pela Lei Eleitoral. Segundo informações do site do TSE, o petista questiona ainda a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado de julgar improcedente uma ação de investigação judicial contra o governador. Almeida propõe a reforma do acórdão para que seja decretada a inelegibilidade de Miranda por três anos subseqüentes ao pleito de 2006 e a abertura de procedimento criminal contra ele.