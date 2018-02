TSE recebe recurso contra Perillo O Ministério Público em Goiás pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que modifique decisão do Tribunal Regional Eleitoral goiano para que este dê continuidade a julgamento de recurso para multar o senador Marconi Perillo (foto), do PSDB. Em 2002, o então candidato à reeleição ao governo do Estado teria veiculado propaganda eleitoral irregular, através da Agência Goiana de Comunicação.