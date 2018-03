TSE recebe consulta de Dilma sobre plebiscito No final da última sessão do primeiro semestre do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a presidente da Corte, Cármen Lúcia, informou que recebeu do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, uma consulta da presidente Dilma Rousseff sobre o tempo mínimo de preparação e os recursos necessários para a realização do plebiscito sobre reforma política.