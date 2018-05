TSE quer identificar autores de blog favorável a Serra

Nancy Andrighi decidiu notificar o Google após analisar uma representação na qual o Ministério Público Eleitoral (MPE) sustenta que no blog há propaganda eleitoral antecipada em favor da candidatura de Serra.

Em outro episódio relacionado à web, a vice-procuradora geral eleitoral, Sandra Cureau, pediu ao TSE que determine a retirada do site osamigosdopresidentelula.blogspot.com. Sandra Cureau também quer que o TSE determine ao Google que informe quem são os responsáveis pelo conteúdo publicado no site. De acordo com a vice-procuradora, no blog há propaganda eleitoral antecipada em favor da candidata do PT ao Planalto, Dilma Rousseff.