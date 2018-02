TSE quer aumentar número de eleitores jovens Entre outubro de 1992 e junho de 2007, o número de jovens com 16 e 17 anos que optaram por tirar o título de eleitor caiu de 3,57% para 1,66% do eleitorado. A diferença foi constatada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que iniciou campanha para aumentar o número de eleitores nesta faixa etária. Até a primeira quinzena de dezembro, emissoras de rádio e TV devem veicular filmes e spots produzidos pelo TSE para atrair o interesse desse público, para o qual o voto é facultativo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.