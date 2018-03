TSE pune Serra pela 3ª vez por campanha ilegal O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou na noite de ontem multa de R$ 5 mil a José Serra, por campanha eleitoral antecipada em evento de 1º de maio em Camboriú (SC). Também ontem o TSE suspendeu o direito de resposta do PT às declarações do candidato a vice na chapa de Serra, Índio da Costa (DEM-RJ), associando o PT ao narcotráfico e às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.