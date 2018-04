TSE pune PT com perda de 7 minutos de inserções O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) puniu hoje o PT por ter usado espaço destinado à propaganda partidária para promover a imagem da pré-candidata ao Palácio do Planalto pela legenda, Dilma Rousseff. De acordo com a decisão do TSE, o partido perderá o direito de veicular sete minutos e meio de inserções no primeiro semestre do próximo ano.