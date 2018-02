TSE proibirá celular em votação O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, anunciou que será proibida a utilização de celulares nas cabines de votação. "Não queremos que as pessoas fotografem seus votos com telefones", disse Britto, em evento da Associação Nacional de Jornais (ANJ). "Queremos conscientizar a população de que não há perigo de terem seu voto descoberto", afirmou o ministro. Britto reiterou a necessidade da intervenção do Exército durante a campanha e as eleições no Rio de Janeiro. "Acho necessária a presença de tropas no Rio. Mas sozinho não posso fazer essa requisição." Britto desmentiu os boatos de que integrantes de milícias e traficantes teriam descoberto a senha do TSE para acessar as urnas eletrônicas. "Isso é bravata e estelionato eleitoral."