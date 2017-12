TSE proíbe veiculação de propaganda do PT O PSDB obteve, nesta quinta-feira, liminar do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe a reexibição de filmes publicitários do PT levados ao ar na última terça-feira. De acordo com o site do TSE, os tucanos alegam que o PT camuflou propagandas já exibidas em abril e contra as quais já foram deferidas liminares pelo mesmo tribunal. A propaganda do PT atribui ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva programas de seu governo, como o Bolsa Família e o ProUni. Na avaliação do TSE, o PT não pode ressaltar "qualidades pessoais (de Lula) ou realizações administrativas, nem destacar suas prioridades, sem incorrer em propaganda extemporânea". Para o PSDB, o PT tem agido com descaso com a Justiça Eleitoral, descumprindo as decisões judiciais, "já que apenas camuflou as propagandas proibidas, passando a veiculá-las novamente ao arrepio da determinação do Tribunal Superior Eleitoral".