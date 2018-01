TSE proíbe PFL de veicular propaganda contra PT em site O Tribunal Superior Eleitoral concedeu liminar hoje ao Partido dos Trabalhadores na qual proíbe o PFL de exibir em seu site na internet a propaganda que veicula a frase "Chega de corrupção! Em 2006, Lula não!". Segundo informou o site do tribunal, o filme configura propaganda eleitoral antecipada, na forma negativa. "Infere-se da mensagem que o atual presidente da República estaria envolvido em corrupção e, claramente, o usuário da internet é conclamado a nele não votar em 2006", argumentou o ministro Marcelo Ribeiro ao fundamentar a decisão. De acordo com o TSE, a propaganda é "mensagem ofensiva, difamatória e injuriosa ao Partido dos Trabalhadores, aos seus filiados e ao presidente da República". A propaganda contestada pelo PT tem a seguinte mensagem e é veiculada, automaticamente, sempre que o site do PFL é acessado na internet: "A CPI dos Correios apresenta: Os Indiciados. Delúbio Soares, lavagem de dinheiro e corrupção ativa; Luiz Gushiken, corrupção ativa", e prossegue, nessa linha de considerações sobre Marcos Valério, José Dirceu, José Genoino, e outros participantes do esquema do mensalão.