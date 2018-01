TSE proíbe folheto da Copa pró-Lula O ministro Marcelo Ribeiro, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu liminar proibindo a distribuição de folhetos com a tabela dos jogos da Copa do Mundo e a inscrição "Copa 2006 - Lula é show de bola". Ribeiro tomou a decisão a pedido do PSDB. "Como a autoria da tabela não esteja, neste momento processual, seguramente esclarecida, é fato que a propaganda beneficia o pré-candidato à Presidência da República pelo partido representado", afirmou o ministro em sua decisão. Além da proibição de distribuir os exemplares, o PSDB queria que o TSE determinasse a apreensão dos folhetos ainda não entregues. No entanto, Ribeiro rejeitou o pedido alegando que "o partido representante não aponta onde estariam sendo fabricadas e/ou estocadas as tabelas em questão". Em seu despacho, Ribeiro disse que, num juízo preliminar, "a tabela da Copa do Mundo juntada configura propaganda eleitoral antecipada". Esse foi o argumento utilizado pelo PSDB para conseguir a liminar. A campanha eleitoral somente é permitida a partir do dia 6 de julho. No pedido, o PSDB sustentou que o folheto era na realidade uma propaganda eleitoral fora de época e que o PT deveria ser punido com multa de 20 mil a 50 mil UFIR´s (cerca de R$ 20 mil a R$ 50 mil) e a proibição da distribuição e o recolhimento dos folhetos. O pagamento ou não de multa deverá ser decidido pelo plenário do TSE. O material foi distribuído em maio durante uma reunião preparatória para a campanha do senador Aloizio Mercadante ao governo de São Paulo, segundo reportagem publicada na edição de hoje do Estado. Mas os petistas não assumiram a autoria do folheto.