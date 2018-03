TSE precisa de 70 dias para organizar plebiscito sobre reforma política

Com isso, o plebiscito poderia ser realizado em 8 de setembro, mas esse prazo só seria cumprido se todos os procedimentos para realização da consulta começassem já, incluindo a convocação oficial do plebiscito pelo Congresso Nacional.

O prazo de 70 dias foi definido em reunião que durou mais de três horas entre a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, e os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais do País. Eles se reuniram nesta terça-feira em Brasília.

Segundo nota publicada no site do TSE, na ata da reunião da presidente do TSE com os representantes dos TREs, há o alerta de que “atrasos na definição de tal consulta terão consequência óbvia e inevitável sobre esse calendário”.