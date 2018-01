TSE pode rever regra de alianças eleitorais O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, afirmou na noite de quarta-feira que pode rever a mudança que o Tribunal fez nas regras de formação de alianças para as eleições. A mudança inesperada tem causado muita confusão entre os partidos políticos, que teriam que rever os acordos a um mês do início da campanha eleitoral. Mello admite que o próprio TSE liberou a verticalização nos Estados em 2002 e, agora, admite que pode voltar atrás. "Eu estou levando para casa as notas taquigráficas do julgamento do Supremo e se me convencer de que não houve a abordagem desse tema que nós apreciamos ontem (terça-feira), em que simplesmente o Supremo restabeleceu o entendimento da consulta de 2002, eu serei o primeiro - porque tenho segurança para isso - a evoluir", prometeu o ministro em entrevista ao Jornal da Globo.