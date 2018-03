TSE permite PRTB ter acesso a pesquisa eleitoral do Datafolha

SÃO PAULO - O ministro Henrique Neves do Tribunal Superior Eleitoral deferiu pedido do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores para, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes confrontar e conferir os dados publicados da pesquisa realizada pela Datafolha, registrada no TSE sob o protocolo nº 19890/2010.

O partido Democratas (DEM) também havia feito pedido semelhante para ter acesso aos dados da pesquisa realizada pelo Datafolha. Entretanto, o pedido foi negado, pois o Democratas integra a coligação "O Brasil Pode Mais" e, "nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º e 4º, da Lei 9.504/97, o partido coligado não possui legitimidade para se dirigir à Justiça Eleitoral durante o processo eleitoral, salvo para discutir questão relacionada a formação da coligação".