TSE pára ações contra Roseana e Sarney Filho Dois membros da família Sarney obtiveram vitórias no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro Caputo Bastos negou, no dia 1º, dois recursos que pediam o prosseguimento de ações contra a ex-governadora do Maranhão e senadora Roseana Sarney (PMDB), atual líder do governo no Congresso, e contra o deputado Sarney Filho (PV-MA). Na primeira, Roseana era acusada de propaganda irregular na campanha pelo governo do Maranhão, em 2006. Sarney Filho foi acusado por abuso de poder econômico, político e de autoridade, além de propaganda eleitoral antecipada.