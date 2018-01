TSE nega pedido do PPS para cassar deputado do PSD

Para reaver o mandato de Silveira, o PPS alegava que ele teria deixado o partido sem justa causa. O ministro do TSE, contudo, afirmou que, de acordo com a legislação eleitoral, a desfiliação partidária para participar da criação de um novo partido é sim justa causa para mudança. Segundo uma norma do TSE, aqueles que contribuíram para a criação de um novo partido tem 30 dias, a contar da data do registro do estatuto no tribunal, para trocar de legenda. Silveira mudou, segundo a decisão do tribunal, a tempo para o PSD.

"Na situação ora analisada, não há falta de razoabilidade no prazo de desfiliação partidária, que, ao que consta, foi requerida em 30.09.2011, três dias após o registro do estatuto do novo partido perante o Tribunal Superior Eleitoral", afirmou Gilson Dipp na decisão.