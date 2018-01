TSE nega pedido do governo para fazer propaganda O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, questiona por que somente "às vésperas das eleições" o governo tentou acabar com as filas de beneficiários da Previdência, ao negar o pedido do Planalto para exibir campanha avisando aos segurados que poderão marcar dia e hora para serem atendidos em postos do INSS. A lei eleitoral proíbe publicidade institucional nos três meses que antecede as eleições. Apenas são admitidas propagandas em caso de "grave e urgente necessidade pública". Marco Aurélio diz que o candidato à reeleição já tem a vantagem de conduzir a máquina pública. "O período de três meses que antecede as eleições é realmente crítico, reclamando a atenção maior do Judiciário eleitoral, do ministério Público, das coligações, dos partidos políticos e candidatos". Com esta decisão, o presidente do TSE sinaliza que será igualmente rigoroso na análise dos outros oito pedidos de autorização de publicidade do governo até as eleições de outubro. A seguir, leia quais são os pedidos: 1)autorização para uso da bandeira nacional e da expressão governo federal; 2) projeto Rondon, que leva estudantes para regiões carentes do País; 3) campanha do programa "Brasil Sorridente", do Ministério da Saúde, que presta atendimento de saúde bucal em postos públicos; 4) publicidade sobre a oitava feira internacional de negócios do sul fluminense; 5) divulgação da olimpíada de matemática das escolas públicas; 6) divulgação do prêmio Professores do Brasil 7) campanha de prevenção às queimadas e 8) distribuição da cartilha feijão e arroz - o par perfeito, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).