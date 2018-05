TSE nega pedido do DEM de multa a Lula e Dilma O juiz do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Henrique Neves julgou improcedente representação do DEM que pedia a aplicação de multa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por propaganda eleitoral antecipada. O partido de oposição acusava o petista de ter promovido a presidenciável do PT, a ex-ministra Dilma Rousseff, em evento em comemoração ao Dia do Trabalho (1º de maio), realizado em São Bernardo do Campo (SP) pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Além de Lula, o DEM pedia a punição a Dilma e ao sindicato em questão, em multa que variava de R$ 5 mil a R$ 25 mil, de acordo com a Lei Eleitoral. A sigla ainda pode recorrer da decisão ao plenário do TSE.