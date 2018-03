TSE nega multa contra Dilma por propaganda antecipada O ministro auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Joelson Dias, julgou improcedente a representação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que pedia a aplicação de multa à candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, por propaganda eleitoral fora de época, em entrevista concedida ao programa "Rádio Vivo", da Rádio Itatiaia, no dia 7 de abril, em Belo Horizonte (MG). De acordo com a representação, Dilma teria feito comparações entre o atual governo e o anterior, além de propaganda negativa contra o candidato do PSDB, José Serra.