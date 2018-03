TSE multa Serra e PSDB-BA por propaganda antecipada O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, foi multado hoje em R$ 5 mil pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter feito propaganda eleitoral antes do permitido em uma inserção veiculada pelo partido na Bahia. O PSDB baiano foi punido com multa de R$ 7,5 mil. Essa é a segunda vez que José Serra é multado pelo TSE. Na primeira, ele foi punido também com R$ 5 mil por causa de propagandas do PSDB veiculadas na Bahia.