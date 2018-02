TSE multa Lula por propaganda antecipada pela 4ª vez

Desta vez, o presidente foi multado em R$ 10 mil. Além de Lula, participaram do evento e foram multados a presidenciável Dilma Rousseff (R$ 5 mil), o senador petista Aloizio Mercadante (R$ 7,5 mil), o ministro do Trabalho Carlos Lupi (R$ 7,5 mil), o deputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho (R$ 7,5 mil), o presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Antonio Neto (R$ 6 mil), e o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (R$ 5 mil).

No despacho, o ministro ressaltou que no discurso feito pelo presidente Lula, num encontro destinado oficialmente à discussão da defesa do trabalho decente, há evidências de que a "única pretensão" era divulgar a pré-candidatura de Dilma. O ministro também salientou que no discurso de Mercadante "houve apologia à candidatura" da presidenciável do PT.

Quanto a Dilma, o ministro lembrou que o PSDB não impetrou "pedido expresso de condenação da representada", mas observou que o discurso proferido por ela "numera as suas características e qualidades, com clara divulgação do que se pode esperar de seu comportamento, inclusive, no curso de campanha eleitoral".