TSE multa Lula pela quinta vez por propaganda antecipada

BRASÍLIA - O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), multou nesta sexta-feira, 4, em R$ 7,5 mil o presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois de concluir que ele fez propaganda eleitoral antecipada durante um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em homenagem ao Dia do Trabalho.

Essa é a quinta vez que Lula é multado pelo TSE por ter promovido a candidatura de Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto antes do permitido. Pela legislação eleitoral a campanha começa apenas em julho.

A punição foi imposta a Lula a pedido do Democratas. No discurso durante o evento da CUT, o presidente falou sobre as realizações da sua administração e disse que era necessário dar um sequenciamento ao seu governo. Ele também citou Dilma. "É preciso que tenha sequenciamento. Ô Dilma, você viu que eu falei? Sequenciamento."

Apesar de ter multado Lula, Henrique Neves rejeitou um pedido para que Dilma e a CUT também fossem punidos. A vice-procuradora geral eleitoral, Sandra Cureau, também queria que Dilma fosse punida. Para ela, não havia motivos para que a pré-candidata participasse do evento a não ser para fazer campanha, o que ainda não é permitido.

"Levando em conta que a segunda representada é notória candidata ao pleito presidencial, bem como a proximidade do pleito, a simples menção às razões que poderiam levar o eleitor a nela votar - continuidade do governo atual ou `sequenciamento' - já caracteriza a propaganda de cunho eleitoral", afirmou Sandra no parecer enviado ao TSE.