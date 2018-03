TSE multa Lula em R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada

Lula, a primeira-dama Marisa e a ministra Dilma durante a inauguração. Marcos D'Paula/AE

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi multado em R$ 5 mil pelo ministro auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Joelson Dias, que considerou que ele fez campanha eleitoral antecipada, em favor da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata à Presidência, na inauguração de um complexo poliesportivo em Manguinhos (RJ), em maio do ano passado. A decisão atende em parte o pedido do PSDB, que pedia a cobrança de multa ao presidente e à ministra.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja galeria com imagem das inaugurações

Segundo a ação, Lula teria usado o seu discurso na inauguração como "um palanque para as eleições de 2010", em favor da ministra. Pela lei, a propaganda eleitoral só é permitida depois de 5 de julho do ano da eleição. Segundo o ministro auxiliar do TSE, Dilma não poderia ser punida, porque não podia prever que seu nome seria aclamado pelos participantes do evento e nem a maneira como o presidente se manifestou, no discurso de improviso.