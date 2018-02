TSE multa jornal do PE por propaganda em favor de Campos O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou a Editora Folha de Pernambuco em R$ 7,5 mil por propaganda eleitoral antecipada em favor do ex-governador de Pernambuco e pré-candidato à Presidência, Eduardo Campos (PSB), no jornal Folha de Pernambuco. Na decisão, o ministro Tarcísio Vieira destacou ter aplicado valor pouco acima do mínimo legal, considerada a extensão das matérias e o "poder de penetração do jornal". O documento diz ainda que seria "impossível não antever, nas diversas matérias e manifestações elogiosas, constantes da edição de 21 de março, conteúdo eleitoral impróprio".