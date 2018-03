TSE multa Dilma e Temporão por propaganda antecipada O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Joelson Dias aplicou na noite de ontem multa de R$ 5 mil à candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, por fazer propaganda eleitoral antecipada durante a inauguração do Hospital da Mulher Heloneida Studart, realizada no dia 7 de março, em São João de Meriti (RJ). O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Sayed Picciani (PMDB), também foram multados no mesmo valor cada por propaganda eleitoral antecipada em favor da candidata petista.