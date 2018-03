TSE multa Dilma e Temer em R$ 2 mil por painel irregular Mais uma multa para a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff. Desta vez ela divide o valor de R$ 2 mil com o candidato a vice, Michel Temer, e a coligação que apoia a chapa. Motivo: um painel de 575 metros quadrados em via pública com a imagem dela e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o nome da coligação "Para o Brasil Seguir Mudando". A procuradoria-geral eleitoral alega que o painel viola a lei eleitoral que proíbe a veiculação de propaganda por meio de faixas, placas, pinturas ou inscrições que excedam 4m².