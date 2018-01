TSE multa Caixa Econômica por fazer propaganda ilegal de Lula O Tribunal Superior Eleitoral(TSE) multou em cerca de R$ 20.000 a Caixa Econômica Federal (CEF) por promover irregularmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma campanha publicitária destinada a divulgar linhas oficiais de crédito habitacional. No comercial, divulgado nas TVs até fevereiro, a Caixa fazia referência ao anúncio feito por Lula da liberação de mais verbas para empréstimos destinados à compra da casa própria. O TSE considerou que se tratava de propaganda eleitoral irregular por dois motivos: a publicidade institucional tem que ser impessoal - e, no entender do tribunal, a Caixa quebrou esse princípio, e a propaganda eleitoral está proibida até 6 de julho. A decisão do TSE foi tomada na análise de uma representação em que o PSDB e o PFL acusavam a CEF e o presidente da República de fazerem propaganda eleitoral ilegal. No caso de Lula, porém, o TSE considerou improcedente a acusação. Os ministros concluíram que Lula não poderia ser responsabilizado, já que não teve conhecimento prévio do conteúdo da campanha publicitária.